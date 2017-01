Politiet fikk melding tirsdag klokken 14.42 om at en bil har havnet på taket ved Vegmuseet i Dirdal. Operasjonsleder skriver på twitter at det ikke er personskade, og at det er mulig å passere stedet for andre trafikanter.

– Bilen har store skader, og airbagen er utløst. Det er en ung bilfører fra disktriktet som har kjørt ut av veien, men han har gyldig førerkort og det er ikke mistanke om noen ting, sier lensmann Kåre Birkeland til Gjesdalbuen.